Bologna sfogo Italiano | Difesa leggerina così non va

Non nasconde la delusione Vincenzo Italiano nel post-partita della sfida contro il Milan. Ai microfoni di DAZN, il tecnico rossoblù punta il dito sulla mancanza di continuità e su una fragilità difensiva che sta diventando un limite strutturale per i suoi. “Non riusciamo a mettere insieme due partite di alto livello, è questo il rammarico più grande”, ha esordito l’allenatore, evidenziando come la vittoria del turno precedente non abbia trovato seguito nella prestazione odierna. Nonostante un approccio che Italiano definisce positivo in entrambi i tempi, il Bologna paga a caro prezzo ogni minima disattenzione: “Siamo leggerini dietro, ogni svarione ci costa carissimo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

