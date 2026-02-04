Bologna sempre più in crisi | il Milan cala il tris e domina al Dall’Ara
Il Milan vince 3-0 contro il Bologna al Dall’Ara e mette in crisi la squadra di casa. I rossoneri dominano fin dall’inizio, lasciando i padroni di casa senza molte possibilità di reagire. La squadra di Pioli sembra in ottima forma, mentre i rossoblù continuano a mostrare problemi difensivi e poche idee in attacco. I tifosi bolognesi sono delusi e preoccupati per il momento difficile della loro squadra.
Bologna, 3 febbraio 2026 – Mal di Dall’Ara, mal di difesa, mal di fortuna, mal di tutto. Il Bologna è un rompicapo, per sé stesso, per il suo allenatore e per tutti i rossoblù che non si spiegano una così repentina involuzione. Orsolini e compagni perdono 3-0 in casa contro il Milan, mostrandosi di cristallo ma non per pregi ma per una fragilità che ormai è un tratto somatico di questa squadra. Di Loftus-Cheek e Nkunku su rigore le reti nel primo tempo, di Rabiot quella in avvio di ripresa che chiude i giochi. Quinta sconfitta nelle ultime sei partite per il Bologna al Dall’Ara. Primo tempo. Bologna subito aggressivo in avanti, prima con l’asse Orsolini-Zortea, poi con un cross sul primo palo di Miranda che al 3’ vale subito un calcio d’angolo per i rossoblu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Fiorentina, una vittoria per Rocco: Viola corsara al Dall'Ara, ma per il Bologna è crisi nera!
La Fiorentina ottiene una vittoria importante al Dall’Ara, consolidando il suo percorso stagionale.
E' sceso il gelo sul Bologna. Al Dall'Ara passa anche l'Atalanta . Rossoblù in crisi nera e scavalcati
Il Bologna affronta un momento difficile dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, che ha aggravato la crisi dei rossoblù.
