Bologna-Milan le pagelle | Miranda l' assist al contrario merita 4 Rabiot trascinatore | 8

Questa sera a Bologna si sono affrontate due squadre con umori opposti. Il Milan ha mostrato una prestazione più decisa, con Rabiot che si è distinto come il vero trascinatore, meritandosi un 8 in pagella. Dall’altra parte, il Bologna ha faticato a trovare ritmo e sicurezza, con Zortea che ha creato più confusione che vantaggi e Orsolini che è rimasto invisibile in campo. Miranda ha regalato un assist al contrario che ha lasciato tutti perplessi, mentre Athekame ha dato una buona mano al suo team sostituendo Saele

