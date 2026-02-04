Bologna-Milan le pagelle | Miranda l' assist al contrario merita 4 Rabiot trascinatore | 8
Questa sera a Bologna si sono affrontate due squadre con umori opposti. Il Milan ha mostrato una prestazione più decisa, con Rabiot che si è distinto come il vero trascinatore, meritandosi un 8 in pagella. Dall’altra parte, il Bologna ha faticato a trovare ritmo e sicurezza, con Zortea che ha creato più confusione che vantaggi e Orsolini che è rimasto invisibile in campo. Miranda ha regalato un assist al contrario che ha lasciato tutti perplessi, mentre Athekame ha dato una buona mano al suo team sostituendo Saele
Zortea dietro fa caos, Orsolini non si accende e resta invisibile. Athekame sostituisce bene Saelemaekers, De Winter si conferma in un ottimo periodo, Modric c'è nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bologna-Milan 0-3, le pagelle: Nkunku (7,5) dà un segnale importante al Diavolo, Rabiot (7,5) è sempre decisivo. Miranda (4) grave errore
Il Milan vince 3-0 a Bologna e continua la sua corsa verso l’Inter.
Pagelle Como-Milan, i voti di Gazzetta: “Maignan protagonista e rinnovo. Rabiot trascinatore”
Le pagelle di Como-Milan, recupero della 16ª giornata di Serie A 2025-2026, sono state pubblicate da 'La Gazzetta dello Sport'.
