Blu Basket nuovo caos | Baruffi si dimette da presidente ad interim per la seconda volta

La Blu Basket Bergamo si trova di nuovo senza presidente. Dopo appena due settimane, Baruffi si dimette dall’incarico di presidente ad interim, lasciando il club senza una guida ufficiale. La squadra si trova così in una situazione di incertezza, mentre i tifosi aspettano di capire quali saranno i prossimi passi.

Bergamo. Per la seconda volta, nel giro di due settimane, il ruolo di presidente della Blu Basket Bergamo resta vacante. Nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio, il presidente ad interim Riccardo Baruffi ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili. L’architetto di Caravaggio, già negli ultimi anni al fianco di Stefano Mascio nelle sue avventure cestistiche, ha spedito la PEC ufficiale per annunciare il passo indietro, il secondo nel giro di sei giorni. “Sono costretto purtroppo a rassegnare nuovamente le mie dimissioni irrevocabili” afferma, aggiungendo che “lo strappo ricucito temporaneamente una settimana fa con la proprietà Mascio si è di nuovo aperto”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il Blu Basket Bergamo attraversa un momento di incertezza, con le dimissioni del presidente Stefano Mascio e l'uscita di Morselli dal Consiglio di Amministrazione.

L'architetto Riccardo Baruffi è stato nominato presidente ad interim della Blu Basket Bergamo, assumendo le responsabilità dopo le dimissioni di Stefano Mascio.

