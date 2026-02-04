Bloccati cento chili di cibo avariato La merce destinata al commercio

Questa mattina le autorità hanno sequestrato un carico di cento chili di cibo avariato destinato alla vendita in città. La merce, conservata in cattive condizioni, rappresentava un serio rischio per la salute dei clienti. Le forze dell’ordine hanno fermato il camion e messo sotto sequestro la merce, che sarebbe stata venduta senza rispettare le norme igieniche.

Il carico di cibo mal conservato e quindi altamente pericoloso per la salute degli avventori era destinato alla vendita in città. Dopo un giro in altre zone il corriere stava procedendo alla consegna in alcuni locali spezzini. Il provvidenziale intervento degli agenti ha bloccato un quintale di alimenti surgelati trasportati all'interno di un autocarro non attrezzato per la conservazione della catena del freddo. All'interno del veicolo sono stati sequestrati anche cinque chilogrammi di tabacco senza il timbro dei Monopoli. Per questo intervento l'agente Andrea Casto ha ricevuto l'elogio del comandante.

