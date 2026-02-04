La polizia ha fatto un blitz in un garage e in due abitazioni, trovando tre chili di droga tra hashish e cocaina. Tre uomini sono stati arrestati sul posto, mentre altri due sono finiti sotto denuncia a piede libero. L’operazione fa parte di un’azione più ampia contro lo spaccio di sostanze illegali.

Arrestati tre uomini e sequestrati tre chili di sostanze stupefacenti tra hashish e cocaina. Altri due, nell’ambito della stessa operazione antidroga, sono stati invece denunciati a piede libero. Nella serata del 30 gennaio i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno portato a termine un’importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che si è dispiegata tra Bellocchi, frazione di Fano, e il comune di Tavullia. Gli arresti sono scattati in seguito a un’attività che ha preso il via come un servizio di osservazione da parte dei militari dell’Arma nei pressi di un’abitazione ritenuta sospetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Blitz nel garage e poi in due case. Saltano fuori tre chili di droga

