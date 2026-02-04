Blitz di Live Nation a Milano | il colosso statunitense acquista il Forum
Milano cambia volto nel settore dello spettacolo dal vivo. Live Nation, colosso statunitense, ha appena acquisito il Gruppo ForumNet, la società che gestisce il cuore dell’intrattenimento a Milano. La notizia ha sorpreso molti, perché segna un passo importante nel panorama musicale e sportivo della città. Ora il colosso internazionale si prepara a gestire uno dei luoghi più iconici del capoluogo lombardo.
Milano ha appena subito un colpo di scena nel mondo dello spettacolo dal vivo: il gigante statunitense Live Nation ha formalizzato l’acquisizione del Gruppo ForumNet, la storica società che gestisce il cuore dell’intrattenimento musicale e sportivo della città. L’accordo, siglato nella mattinata di mercoledì 4 febbraio 2026, ha come fulcro principale l’Unipol Forum di Assago, lo stadio dell’intrattenimento che da oltre trent’anni batte il tempo della musica italiana e internazionale. Il colosso americano, con sede a Los Angeles e presenza globale in oltre 50 paesi, ha messo le mani su uno dei simboli più forti del panorama culturale italiano, rafforzando così il proprio posizionamento nel mercato europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Il colosso statunitense Live Nation si prende Forum di Assago e Carroponte
Live Nation si prende il Forum di Assago e il Carroponte.
