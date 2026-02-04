Blitz della polizia a Fondi | in un' abitazione 23 cittadini stranieri Sanzioni per 18mila euro

La polizia ha fatto un blitz a Fondi, in un'abitazione dove hanno trovato 23 cittadini stranieri. Durante l’operazione sono state elevate sanzioni per circa 18mila euro. Gli agenti hanno sorpreso diverse persone e hanno verificato che molte di loro erano irregolari. L’intervento nasce dall’osservazione di un traffico sospetto negli ultimi giorni.

Un'operazione per il contrasto all'immigrazione clandestina ha portato gli agenti di polizia a ispezionare un'abitazione di Fondi, dove era stato notato un sospetto andirivieni di cittadini di nazionalità indiana che si era intensificato proprio negli ultimi giorni.Il blitz è scattato il 2.

