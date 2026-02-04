A Belluno, si è conclusa con un abbraccio e parole di pace la vicenda del bambino lasciato sotto la neve. I genitori di Riccardo hanno deciso di perdonare l’autista e di mettere fine alle polemiche. Dopo giorni di tensione, hanno detto che le scuse sono state accettate e che adesso si sentono più sereni. La vicenda ha fatto il giro della città, ma alla fine il cuore ha prevalso.

Pace fatta a Belluno dopo le polemiche. I genitori del piccolo Riccardo scelgono la via del cuore: «Scuse accettate, ci siamo rinfrancati a vicenda». Una lezione di umanità che va oltre la cronaca. Dopo le polemiche occorse nei giorni scorsi, un incontro chiarificatore ha segnato la pace tra l’autista del bus che aveva lasciato a piedi Riccardo, 11 anni, e i suoi genitori. Tutto è bene ciò che finisce bene. Dopo le polemiche che avevano caratterizzato i giorni scorsi, è pace fatta tra Salvatore Russotto e Andrea Zuccolotto e Maria Sole Valataro, genitori del piccolo Riccardo, 11 anni, che Russotto, autista di autobus, aveva lasciato a piedi, qualche giorno addietro, per via di un biglietto “sbagliato”. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Bimbo lasciato sotto la neve, il gesto commovente dei genitori: «Abbiamo perdonato l’autista»

Approfondimenti su Riccardo Belluno

A San Vito di Cadore, un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi sotto la neve dall’autista del bus, perché aveva sbagliato a comprare il biglietto.

A San Vito di Cadore, i genitori di Riccardo hanno deciso di perdonare l’autista del bus che aveva lasciato il loro bambino di 11 anni a piedi sotto la neve.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Riccardo Belluno

Argomenti discussi: Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno. La Provincia correrà ai ripari con rimborsi; Belluno, bimbo non ha i soldi per il biglietto del bus: fatto scendere e lasciato a terra; Belluno, 11enne costretto a 6 km a piedi nella neve: aperta inchiesta; Ragazzino abbandonato dal bus sotto la neve: I miei interminabili sei chilometri a piedi, infreddolito e con due zaini sulle spalle.

Bimbo lasciato a piedi sotto la neve, i genitori perdonano l'autista: Scuse accettate, ora Riccardo è serenoPace fatta a San Vito di Cadore (Belluno) tra Salvatore Russotto e la mamma e il papà del piccolo: Abbiamo compreso la situazione. E lui: Ho potuto stringerle la mano ed è stata una cosa bella, ci ... msn.com

Bimbo trovato senza biglietto sull’autobus. Lasciato a piedi in strada e sotto la nevePer un’ora e mezza ha camminato da solo nella neve, con la temperatura sotto lo zero e mentre calava il... Per un’ora e mezza ha camminato da solo nella neve, con la temperatura sotto lo zero e mentre ... quotidiano.net

Bellunese, Cadore | Il caso del bimbo lasciato a piedi alla “Vita in diretta”. L’autista: “Mi sentirei male a perdere il lavoro a 62 anni” - facebook.com facebook

L'autista del bus Dolomiti chiede scusa per bimbo lasciato a piedi. I genitori: "Questione chiusa" x.com