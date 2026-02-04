Bimbo di sette anni rischia di soffocare Campanini | Personale scolastico e sanitario efficienti

Un bambino di sette anni ha rischiato di soffocare questa mattina nella scuola elementare Padre Lino Maupas di Vicofertile. L’episodio si è verificato durante l’orario scolastico, ma per fortuna il personale scolastico e sanitario è intervenuto rapidamente, evitando conseguenze più gravi. Ora i genitori sono stati informati e il bambino si trova sotto controllo.

Un bimbo di sette anni ha rischiato di soffocare mentre si trovava nella scuola elementare padre Lino Maupas di Vicofertile. Le insegnanti hanno immediatamente allertato i soccorsi e, durante l’attesa, una docente ha effettuato il massaggio cardiaco seguendo in videochiamata le indicazioni degli.🔗 Leggi su Parmatoday.it

