Bimba di due anni ricoverata a Bologna con meningite tubercolare | indagini in corso sulle cause dell’infezione

Una bambina di due anni di Santa Sofia è stata portata d’urgenza al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, dove ora lotta contro una meningite tubercolare. Le sue condizioni sono gravi e gli ospedali stanno approfondendo le cause dell’infezione. La piccola, che vive in un piccolo comune tra le colline romagnole, ha contratto una forma rara e molto aggressiva di meningite. Le autorità sanitarie stanno seguendo attentamente la situazione e hanno avviato le indagini per capire come si sia sviluppato il contagio.

Una bambina di due anni, residente a Santa Sofia, piccolo comune tra le colline romagnole in provincia di Forlì-Cesena, è ricoverata in condizioni critiche al Policlinico Sant'Orsola di Bologna dopo essere stata colpita da una meningite tubercolare, una forma rara e altamente aggressiva dell'infezione che attacca le meningi, le sottili membrane che proteggono il cervello e il midollo spinale. L'emergenza è scattata la mattina del 4 febbraio, quando i genitori, preoccupati per un improvviso peggioramento del malessere della piccola – febbre alta, irritabilità, rigidità del collo e perdita di coscienza – hanno chiamato il 118.

