Bill e Hillary Clinton sono stati chiamati a testimoniare nel caso Epstein. Il Congresso vuole chiarire alcuni punti chiave legati alle accuse che coinvolgono anche personaggi come Bill Gates e Sarah Ferguson. L’ultima rivelazione dei file di Epstein, pubblicata dal Dipartimento di Giustizia, ha acceso nuove polemiche tra politica, nobiltà e celebrità.

Lord Mendelson, Bill Gates, Sarah Ferguson. E molti altri. Anche l’ ultimo rilascio degli Epstein files da parte del Dipartimento di Giustizia ha scosso il mondo della politica, case reali, personaggi del jet set. Senza dimenticare che ha omesso di tutelare alcune vittime – incluse minorenni all’epoca dei fatti – delle quali sono stati pubblicati nomi, foto e video in cui si trovavano nude. Ora anche il nome di Bill Clinton rientra nello scandalo: a quasi trent’anni dal caso Lewinsky – dopo un scontro che va avanti da mesi col presidente della commissione di vigilanza della Camera, James Comer – Bill e Hillary hanno deciso di testimoniare davanti al Congresso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bill e Hillary Clinton testimoniano sul caso Epstein: ecco i punti che il Congresso chiede di chiarire

