Biffi | Poste le basi per una presenza strutturale Porteremo il modello in altre aree del mondo

Durante la cerimonia, Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, ha annunciato che l’alleanza con i Paesi del Golfo crea le basi per una presenza più stabile e strutturata. Biffi ha spiegato che il modello sviluppato sarà presto portato in altre aree del mondo, dando nuovo impulso alle relazioni internazionali dell’associazione.

In occasione della cerimonia, Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, ha dichiarato che l’alleanza «conferisce nuovo slancio alle relazioni con i Paesi dell’area del Golfo. Grazie all’accordo con Alghanim, Sace e Simest, poniamo le basi per una presenza strutturale nella regione. L’accordo, in particolare, rappresenta un nuovo modello proattivo dove è l’Associazione a coinvolgere le imprese in opportunità progettuali di business e diverrà pilota del nostro approccio all’internazionalizzazione: intendiamo, infatti, riprodurlo anche in altre aree del mondo per garantire al nostro territorio, che rappresenta il 13% del Pil nazionale, un accesso privilegiato ai mercati globali». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Biffi: "Poste le basi per una presenza strutturale. Porteremo il modello in altre aree del mondo" Approfondimenti su Alvise Biffi Palafrizzoni, più di 200 mila euro per aree esterne e giardini delle scuole Biffi e Don Bosco Presenza di lupi nelle aree urbane: stampati depliant informativi e affissi avvisi nei parchi e nelle aree per cani L’amministrazione comunale di Ancona ha avviato una campagna informativa per sensibilizzare la popolazione sulla presenza di lupi nelle aree urbane e periurbane. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Alvise Biffi Argomenti discussi: Biffi: Poste le basi per una presenza strutturale. Porteremo il modello in altre aree del mondo. Da ieri, primo gennaio 2026 lo Spid di Poste Italiane è diventato a pagamento. Quali sono invece quelli rimasti gratuiti: https://fanpa.ge/BhWUK - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.