La Biblioteca ‘Cuini’ nell’ex teatro ‘Gigli’ vede crescere gli iscritti e aumentare i prestiti di libri. I numeri del 2025 confermano una frequentazione stabile e variegata, con persone di tutte le età che scelgono di passare il tempo tra gli scaffali. La struttura, rinnovata e accogliente, si conferma un punto di riferimento nel quartiere.

La biblioteca comunale ‘Cuini’, nell’ex teatro ‘Gigli’ è una struttura innovativa, confortevole e, da quanto risulta dalla statistica dei movimenti registrati nel corso del 2025, è anche piuttosto frequentata da un pubblico di ogni età. Lo fa sapere il sindaco Massimiliano Ciarpella, rendendo noti i dati macro dell’affluenza al servizio. "Crescono sensibilmente gli iscritti che a inizio 2026 risultano essere 3553, con una impennata nei prestiti di libri, 1681, un dato in sensibile incremento rispetto agli anni passati. Gli utenti, nell’arco dell’anno, sono stati 641 e sono state effettuate 22 visite guidate di scolaresche" sono i dati forniti da Ciarpella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Biblioteca ‘Cuini’. Crescono gli iscritti e più libri in prestito

Approfondimenti su Biblioteca Cuini

Nel 2025, la Biblioteca comunale di Riccione registra un incremento nei servizi di prestito e nelle attività culturali, con oltre 43.

La biblioteca comunale Antonio Balbiani di Bellano amplia i servizi offerti con l’introduzione del prestito libri H24, garantendo maggiore flessibilità agli utenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Biblioteca Cuini

Argomenti discussi: Biblioteca ‘Cuini’. Crescono gli iscritti e più libri in prestito.

Biblioteca comunale ok. Crescono gli utenti: quasi 36mila nel 2025Quasi 36mila persone hanno frequentato l’anno scorso la Biblioteca comunale. Un 2025 molto positivo con un dato in crescita di oltre mille unità rispetto al 2024 che certifica il ruolo della ... lanazione.it