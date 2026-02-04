Biathlon più di un oro possibile per l’Italia | i favoriti azzurri

L’Italia si presenta alle Olimpiadi con grandi speranze nel biathlon. Gli azzurri puntano a più di un oro e sono tra i favoriti. I convocati sono in forma e pronti a sfidare i migliori al vetto. La competizione si annuncia dura, ma gli atleti italiani vogliono mettere in campo tutto il loro talento.

L’Italia del biathlon lascia più di una speranza d’oro per gli azzurri e anche di podio: quali sono i migliori convocati alle Olimpiadi Dal biathlon con furore. Nelle Olimpiadi invernali si tratta di un vero e proprio sport cult e la sensazione è che sarà così anche a Milano Cortina, dove gli specialisti azzurri in gara sono tanti e diversi con prospettive di podio e vittoria finale. Grandi speranze e pronostici attorniano Lisa Vittozzi è reduce da una stagione straordinaria e come meglio non poteva essere in vista dell’appuntamento olimpico. È arrivata terza nella mass start, è arrivata a podio in tre dei quattro format individuali nel circuito internazionale.🔗 Leggi su Sportface.it

GIACOMEL meraviglioso, Secondo podio CONSECUTIVO per il campioncino azzurro | HIGHLIGHTS

Biathlon, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Tris d’assi e staffetta mista le carte principaliPronta a centrare il bersaglio. È un’Italia di qualità e ambiziosa quella del biathlon che si presenta al via delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. oasport.it

Olimpiadi, per il biathlon sarà un'edizione da record: Attesi quasi 200 mila spettatori, mai così tanti durante i GiochiANTERSELVA. Milano Cortina sarà un'edizione record sul fronte dell'affluenza per il biathlon, che si presenta all'appuntamento dei Giochi forte della sua posizione ormai consolidata di sport invernale ... ildolomiti.it

: ! Oggi festeggiamo Lisa Vittozzi, la campionessa italiana di biathlon che rende orgogliosa tutta la nazione. Medaglie, podi e una tenacia unica s facebook

#NEWS - Primo caso di #doping a #MilanoCortina. È l'azzurra del biathlon #RebeccaPassler che durante un controllo out of competition è stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell'aromatasi. Il farmaco non ha effetti dopanti diretti, ma viene talvolta u x.com