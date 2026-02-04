Biathlon l’Italia sfiora la top five nella staffetta mista dell’IBU Cup di Sjusjoen

L’Italia sfiora la top five nella staffetta mista a Sjusjoen, in Norvegia. La settima tappa stagionale si apre con buone prestazioni per gli azzurri, che tengono botta tra le migliori squadre del circuito cadetto. La gara si è svolta sulla neve norvegese, già teatro degli Europei Open, e ha visto gli atleti italiani lottare fino alla fine per un risultato di rilievo.

Si apre la settima tappa stagionale dell' IBU Cup 2025-2026 di biathlon: si resta a Sjusjoen, in Norvegia, già sede degli Europei Open, validi per il circuito cadetto. Nella staffetta mista sesto posto del quartetto azzurro, con l' Italia nona nella single mixed. Nella staffetta mista successo della Francia, che si impone in 1:07'57?6, andando a precedere di 14?7 l' Austria, alla piazza d'onore, e di 34?3 la Germania, sul gradino più basso del podio. L'Italia di Marco Barale, Didier Bionaz, Linda Zingerle e Samuela Comola si piazza al sesto posto, con due giri di penalità e nove ricariche utilizzate, a 3'11?5 dai transalpini.

