Bergamo tentano colpi in serie in via Baioni Minacce alla clinica veterinaria | due denunciati

Nella notte a Bergamo, due uomini sono stati fermati dalla Polizia in via Baioni mentre cercavano di forzare un negozio. I due sono stati poi denunciati per tentato furto, e poco prima avevano rivolto minacce alla clinica veterinaria vicina. La zona è stata messa sotto controllo dopo un blitz rapido delle forze dell’ordine.

IL BLITZ. Nella notte in via Baioni la Polizia ha fermato due persone segnalate mentre tentavano di forzare un esercizio commerciale. Tentavano di rubare nella notte in via Baioni, in due diversi edifici: qui è intervenuta la Polizia di Stato dopo una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza da parte di un residente. L'uomo aveva notato due soggetti intenti a forzare la porta di un esercizio commerciale della zona. Gli agenti hanno rintracciato poco distante due individui corrispondenti alle descrizioni fornite. Durante il controllo sono stati trovati in possesso di un cacciavite e alcune pietre, oggetti ritenuti compatibili con il tentativo di danneggiamento segnalato.

