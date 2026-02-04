Ben 5.600 euro a Telethon grazie al presepe di Angelo

Quest’anno il presepe di Angelo Burini a Garlate ha raccolto 5.600 euro per Telethon. Angelo ha allestito il suo presepe nel giardino di via Valcavellino 61 e, come sempre, ha deciso di destinare tutto il ricavato a favore della ricerca sulle malattie rare. La cifra è molto alta, e dimostra ancora una volta quanto la comunità sia generosa e attenta alle cause benefiche.

Una donazione resa possibile grazie al prezioso lavoro di Burini, che da anni dedica centinaia di ore di lavoro per realizzare una Natività diventata famosa in tutto il Lecchese (e non solo) Anche quest'anno il tradizionale presepe di Garlate, allestito da Angelo Burini nel suo giardino di via Valcavellino 61, ha raccolto una cifra davvero importante: sono infatti 5.600,00 gli euro versati dal garlatese sul conto del Coordinamento provinciale di Telethon, guidato da Gerolamo Fontana e Renato Milani. Una donazione resa possibile grazie al prezioso lavoro di Burini, che ormai da anni dedica centinaia di ore di lavoro nella realizzazione del presepe divenuto famoso in tutto il lecchese e non solo.

