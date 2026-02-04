Bella e impossibile la Vonn si butta Ho il crociato rotto ma farò la discesa

Da ilgiornale.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lindsey Vonn si presenta davanti ai giornalisti con un sorriso sforzato, nonostante si sia rotta il crociato anteriore venerdì a Crans-Montana. La campionessa di sci ha annunciato che farà comunque la discesa, anche se l’infortunio è serio. Nessuna voglia di fermarsi, nemmeno di fronte a un ginocchio che fa male. La sua determinazione è più forte di qualsiasi dolore.

Non c’è resa nel suo sguardo. Lindsey Vonn, leggenda dello sci, si è spezzato il legamento crociato anteriore venerdì a Crans-Montana, ma la sua voce non trema. «Non ho perso la speranza», scrive, e subito sembra di sentire lo stridio degli sci sulla neve, il cuore che corre. Hollywood ama queste storie: dolore, rischio, resilienza. Serve solo il lieto fine. La 41enne americana racconta l’incidente con lucidità chirurgica: crociato rotto, contusione ossea, lesioni meniscali. Un quadro grave, ma non letale. E lei, tra visite, terapie e test fisici, decide di sciare ancora. Domenica, Cortina, discesa libera olimpica: il ginocchio regge, i muscoli reagiscono, l’anima no. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

bella e impossibile la vonn si butta ho il crociato rotto ma far242 la discesa

© Ilgiornale.it - Bella e impossibile, la Vonn si butta. "Ho il crociato rotto ma farò la discesa"

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Milano Cortina, Vonn: “Ho il crociato rotto ma gareggerò domenica”

Lindsey Vonn ha confermato di aver rotto il crociato, ma intende comunque partecipare alle gare di domenica ai Giochi di Milano Cortina.

Vonn dopo l’infortunio: “Ho il crociato rotto ma alle Olimpiadi ci sarò”

Lindsey Vonn ha annunciato di aver subito un infortunio durante gli allenamenti, si è rotta il legamento crociato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Bella e impossibile: tutti i problemi della Peugeot 307 WRC in un video; Bella e impossibile, la Vonn si butta. Ho il crociato rotto ma farò la discesa; La Super Europa bella e impossibile delle fantasie di Macron e von der Leyen; Sholem Aleichem racconta un amore yiddish tenace e impossibile.

bella e impossibile laBella e impossibile, la Vonn si butta. Ho il crociato rotto ma farò la discesaI precedenti: Zurbriggen e Bryant che ha giocato e pure segnato ... msn.com

Bella e impossibile: Kotchap a Verona grazie al direttore sportivo Sogliano. Per stupireNel 2022 Armel Bella-Kotchap sembrava avere il mondo in mano. A settembre veniva convocato per la prima volta - e schierato - con la nazionale tedesca, salvo poi venire chiamato anche per il Mondiale ... tuttomercatoweb.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.