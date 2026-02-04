Bella e impossibile la Vonn si butta Ho il crociato rotto ma farò la discesa

Lindsey Vonn si presenta davanti ai giornalisti con un sorriso sforzato, nonostante si sia rotta il crociato anteriore venerdì a Crans-Montana. La campionessa di sci ha annunciato che farà comunque la discesa, anche se l’infortunio è serio. Nessuna voglia di fermarsi, nemmeno di fronte a un ginocchio che fa male. La sua determinazione è più forte di qualsiasi dolore.

Non c’è resa nel suo sguardo. Lindsey Vonn, leggenda dello sci, si è spezzato il legamento crociato anteriore venerdì a Crans-Montana, ma la sua voce non trema. «Non ho perso la speranza», scrive, e subito sembra di sentire lo stridio degli sci sulla neve, il cuore che corre. Hollywood ama queste storie: dolore, rischio, resilienza. Serve solo il lieto fine. La 41enne americana racconta l’incidente con lucidità chirurgica: crociato rotto, contusione ossea, lesioni meniscali. Un quadro grave, ma non letale. E lei, tra visite, terapie e test fisici, decide di sciare ancora. Domenica, Cortina, discesa libera olimpica: il ginocchio regge, i muscoli reagiscono, l’anima no. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Lindsey Vonn ha confermato di aver rotto il crociato, ma intende comunque partecipare alle gare di domenica ai Giochi di Milano Cortina.

Lindsey Vonn ha annunciato di aver subito un infortunio durante gli allenamenti, si è rotta il legamento crociato.

