Belen Rodriguez si è infuriata durante un’intervista. La showgirl si è mostrata nervosa e irritata, senza riuscire a nascondere il suo disagio. I motivi dell’episodio non sono ancora chiari, ma fonti vicine a lei parlano di una discussione accesa con i giornalisti. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, lasciando il pubblico sorpreso.

Durante un’intervista Belen Rodriguez avrebbe interrotto stizzita dopo una domanda ricevuta. A raccontare l’accaduto è la giornalista Ilaria Ravarino de Il Messaggero. Mentre si prepara per il Festival di Sanremo, Belen Rodriguez ha attirato l’attenzione per un altro motivo. Avrebbe infatti interrotto spazientita un’intervista. Secondo quanto raccontato dalla stessa giornalista che ha rivelato cosa sarebbe successo. LEGGI ANCHE: Belen misteriosa sul duetto a Sanremo con Samurai Jay e fa chiarezza sul rapporto oggi con Maria De Filippi La parola “rivincita” per descrivere il ritorno della conduttrice in TV con “Only Fun – Comico Show”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Belen Rodriguez “su tutte le furie” durante un’intervista, cosa sarebbe accaduto

Approfondimenti su Belen Rodriguez

Durante un’intervista, Belen Rodriguez si sarebbe lasciata andare a un momento di grande nervosismo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Belen Rodriguez

Argomenti discussi: Emma, De Martino e le corna con Belén: La mia carriera rallentò. E svela perché non torneranno mai insieme; Emma Marrone non vuole tornare con Stefano De Martino (anche se è l'ex che l'ha fatta più ridere); Belen a Sanremo 2026, è ufficiale. Cosa farà tutte le sere all’Ariston; Belen Rodríguez sul tatuaggio: Con le gravidanze è cambiato.

Belen Rodriguez a Che Tempo Che Fa smentisce Fabrizio Corona: Maria De Filippi? Ecco cosa ho imparato da leiIeri sera Belen Rodriguez è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.Nel corso dell'intervista, la conduttrice argentina ha toccato vari ... isaechia.it

Le parole di Belen Rodriguez tra il duetto a Sanremo e il rapporto con Maria De FilippiCome già rivelato nei giorni scorsi e confermato nella giornata di ieri con l’annuncio di Carlo Conti, Belen Rodriguez sarà al Festival di Sanremo 2026 per un duetto con Samurai Jay. La conduttrice ... novella2000.it

#BelenRodriguez si arrabbia per la domanda di un giornalista e interrompe l'intervista andandosene La giornalista de #IlMessaggero #IlariaRavarino ha raccontato che durante l'intervista fatta a Belen Rodriguez, #AndreaPisani e #LucaPeracino (i PanPers), - facebook.com facebook