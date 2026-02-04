Belén Rodriguez si infuria e interrompe l’intervista in diretta. Dopo una domanda scomoda, l’ex showgirl perde la calma e decide di chiudere tutto sul momento. La scena si fa subito tesa, con i PanPers che cercano di continuare ma vengono respinti. L’episodio ha fatto il giro dei social e lascia tanti dubbi su cosa abbia scatenato questa reazione improvvisa.

Scoppia il caso: Belén Rodriguez riattacca in diretta dopo una domanda scomoda. Scopri cosa l’ha fatta esplodere Rivincita”? Belen dice basta e riattacca: caos in diretta con i PanPers! Scintille inaspettate durante un’intervista: Belén Rodriguez sbotta e mette fine alla conversazione in un lampo. Tutto parte da una semplice parola: “rivincita”. Ma per Belén, quel termine ha acceso una miccia che ha fatto saltare tutto. Al telefono con la giornalista de Il Messaggero, Ilaria Ravarino, e con il duo comico PanPers, la conduttrice argentina non ha gradito il modo in cui si è parlato del suo ritorno in TV e in radio. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Belén Rodriguez sbrocca e chiude l’intervista: cosa l’ha fatta infuriare in diretta

Belen Rodriguez si è infuriata durante un’intervista.

Belén Rodriguez sbrocca e chiude l’intervista: cosa l’ha fatta infuriare in diretta

