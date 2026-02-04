Beccato fuori casa e arrestato per evasione

Un uomo di 41 anni è stato arrestato questa mattina a Maddaloni dai carabinieri. Era agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso fuori dalla sua casa e subito portato in caserma. L’arresto è avvenuto in modo rapido, senza tentennamenti, e ora l’uomo si trova in attesa di ulteriori sviluppi.

Era agli arresti domiciliari ma è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione. Per questo i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato, a Maddaloni, un 41enne per evasione.L'uomo, sottoposto alla detenzione domestica per reati in materia di stupefacenti, è stato beccato dai carabinieri.

