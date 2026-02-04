Beba il nuovo singolo della rapper è Too Much

Beba annuncia l’uscita del nuovo singolo Too Much, un pezzo energico con rime intense e dirette. Beba annuncia l’uscita del nuovo singolo Too Much, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali da venerdì 6 febbraio in licenza di Altafonte Italia, un brano energico con un ritmo vibrante e carico che trasporta l’ascoltatore all’interno del pezzo, tipico della scena urban e trap, che valorizza le rime dirette e intense dell’artista. Il singolo si apre con un beat deciso e synth martellanti, per poi lasciare spazio alla voce rappata di Beba che racconta di come venga percepita troppo esagerata nei comportamenti e nell’espressione delle proprie emozioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

