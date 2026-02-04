Beautiful streaming replica puntata 4 febbraio 2026 | Video Mediaset
Questa sera su Mediaset torna “Beautiful” con una nuova puntata. Deacon e Sheila si scontrano con le famiglie che cercano di impedirgli di stare insieme. Le tensioni aumentano e la soap continua a tenere alta l’attenzione dei fan.
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 4 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon e Sheila sfidano l’opposizione delle famiglie. Steffy minaccia Finn mentre Hope lotta con dubbi e mal di testa. Il matrimonio è alle porte. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
