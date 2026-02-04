Questa settimana a Beautiful arriva il giorno del matrimonio tra Sheila e Deacon. La notizia sorprende tutti, specialmente Steffy, Ridge e Brooke, che restano di stucco quando Hope si presenta con la notizia. La coppia si prepara a dire il fatidico sì, mentre gli altri cercano di capire cosa fare.

Beautiful, anticipazioni dal 9 al 14 febbraio. Arriva il giorno del matrimonio di Sheila e Deacon. Deacon ha deciso di sposare Sheila e la notizia sconvolge Steffy, Ridge e Brooke quando Hope gliela comunica. Brooke chiede subito alla figlia se abbia provato a far cambiare idea al padre, ma Hope ammette di avergli suggerito solo di prendersi del tempo, senza ottenere risultati, continuano le anticipazioni di Beautiful. Per non compromettere il rapporto con Deacon, decide comunque di rispettare e sostenere la sua scelta. Steffy e Ridge appaiono molto preoccupati: temono che Sheila non sia cambiata, che non sia affidabile e che possa persino danneggiare Deacon sul piano professionale, continuano le anticipazioni di Beautiful. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Beautiful, anticipazioni al 14 febbraio: arriva il matrimonio di Sheila e Deacon

Approfondimenti su Beautiful anticipazioni

Nella serie americana Beautiful, il matrimonio tra Deacon e Sheila si avvicina al momento del fatidico “sì”.

La soap americana torna in prima serata con un episodio ricco di tensione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Beautiful anticipazioni

Argomenti discussi: Beautiful, le trame della settimana dal 9 al 14 febbraio; Beautiful, le trame dal 26 al 31 gennaio 2026; Beautiful, le trame dal 2 al 7 febbraio 2026; Forbidden Fruit 3, le trame dal 9 al 14 febbraio.

Anticipazioni Beautiful, trame dal 9 al 14 febbraioBeautiful: anticipazioni puntate dal 9 al 14 febbraio. Ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap su Canale 5. tvserial.it

Beautiful, anticipazioni dal 9 al 14 febbraio 2026: il matrimonio shock di Deacon e SheilaLe anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda da lunedì 9 a sabato 14 febbraio 2026 promettono una settimana carica di tensione, paura e colpi di scena. Al centro della trama c’è il matrimonio t ... spettegolando.it

Beautiful, anticipazioni dal 9 al 14 febbraio 2026: il matrimonio shock di Deacon e Sheila #TheBoldAndTheBeautiful - facebook.com facebook

Beautiful, anticipazioni 2-7 febbraio: Hope in pericolo, una minaccia terribile scuote la famiglia x.com