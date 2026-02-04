beato angelico installazione prorogata

Dopo aver concluso la grande mostra a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco, l’esposizione dedicata al Beato Angelico si sposta a Fiesole. Qui, Federico Tiezzi ha realizzato una video installazione che rende omaggio al frate pittore. La mostra, molto apprezzata, resterà al Museo Bandini fino alla fine di febbraio.

Conclusa la grande mostra a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco, l’avventura del Beato Angelico prosegue a Fiesole con la video installazione di Federico Tiezzi (foto), dedicata al frate pittore, che sarà visibile ancora al Museo Bandini fino alla fine di febbraio. L’opera "Le vite: Ritratto di Beato Angelico", con Sandro Lombardi e Leda Kreider, commissionata e sostenuta dal Comune di Fiesole è stata inaugurata il 18 ottobre e propone una rilettura poetica e contemporanea della figura del maestro del Rinascimento. Tiezzi trasforma la biografia vasariana in una confessione intima e mistica, nella quale il Beato Angelico prende voce in prima persona, incarnato da Lombardi, in dialogo con la Madonna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La mostra dedicata al Beato Angelico a Firenze presenta un affascinante dialogo tra le opere del Maestro e quelle dei suoi contemporanei.

Il Beato Angelico, nato intorno al 1395 e morto nel 1455, è uno dei più significativi esponenti della spiritualità rinascimentale.

