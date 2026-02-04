Bayern Monaco blindato Upamecano | intesa fino al 2030! Respinto il possibile assalto di quel top club

Il Bayern Monaco ha ufficializzato il rinnovo di Upamecano fino al 2030. Il club tedesco ha respinto un’offerta di un grande club europeo, blindando così il difensore francese. L’accordo è stato raggiunto nelle ultime ore, assicurando a Upamecano altri anni di maglia bavarese.

🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bayern Monaco, blindato Upamecano: intesa fino al 2030! Respinto il possibile assalto di quel top club

Approfondimenti su Bayern Monaco Upamecano

Roma, futuro blindato: Cristante e Mancini si legano al club fino al 2030, manca solo il comunicato
La Roma ha annunciato la volontà di prolungare i contratti di Bryan Cristante e Gianluca Mancini fino al 2030, confermando l'impegno nei confronti dei propri talenti.

Bayern Monaco, stretta finale per il rinnovo di Upamecano: nodo sulla clausola rescissoria!
Il Bayern Monaco sta finalizzando il rinnovo di contratto di Dayot Upamecano, con particolare attenzione alla questione della clausola rescissoria.

Ultime notizie su Bayern Monaco Upamecano

Bayern Monaco, presa questa decisione per il futuro di Upamecano: ecco cosa sta succedendo in chiave rinnovo del difensore
Mentre il calciomercato chiude i battenti per le operazioni in entrata, il Ba ... calcionews24.com

Bayern, Hoeness stufo degli agenti di Upamecano: Vogliono convincerlo a partire
La situazione contrattuale di Dayot Upamecano al Bayern Monaco continua a tenere banco. Il difensore centrale francese, 27 anni, è in scadenza. tuttomercatoweb.com

Douglas Costa, l'ex Juve e Bayern Monaco è arrivato al Chievo: «Io in Serie D Il calcio è calcio ovunque» x.com

«UFFICIALE: MAGNUS DALPIAZ È DEL MILAN! IL TALENTO DEL BAYERN MONACO ARRIVA PER IL PROGETTO FUTURO: PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO!» #MagnusDalpiaz #MilanFuturo #BayernMonaco #Calciomercato - facebook.com

