Basta un click e ti svuotano il conto | scatta l’allarme per una nuova truffa ecco il messaggio da ignorare
Una nuova truffa online spaventa gli utenti. Basta un clic per perdere tutto e svuotare il conto corrente. Le frodi si moltiplicano e vengono diffuse tramite email, SMS e messaggi su WhatsApp. La raccomandazione è di ignorare messaggi sospetti e fare attenzione a qualsiasi richiesta di dati personali o bancari. La paura cresce, soprattutto tra chi naviga spesso su internet e usa le app di messaggistica.
Continuano ad aumentare le truffe online, frodi o tentativi, che usano come canali email, sms o messaggi su WhatsApp o altre applicazioni di messaggistica. Il mondo della rete, purtroppo, offre innumerevoli possibilità ai truffatori di riuscire ad adescare quante più vittime possibili, per questo motivo è molto importante conoscere le modalità con cui questi cybercriminali provano ad abbindolare le persone, così da poter riconoscere il pericolo e riuscire a difendersi. L’ultima truffa che sembra stia “mietendo” sempre più vittime si attiva con un preciso messaggio a cui bisogna prestare molta attenzione. 🔗 Leggi su Tpi.it
La truffa dell’autostrada: basta un click e ti svuotano il conto. A cosa fare attenzione
Negli ultimi giorni si sta diffondendo una nuova truffa informatica che sfrutta il nome di Autostrade per l’Italia, ingannando gli automobilisti e sottraendo dati personali e denaro con un semplice click.
Basta una telefonata e ti svuotano il conto: occhio alla truffa del wallet digitale
Una telefonata può essere sufficiente ai truffatori per svuotare il conto corrente collegando il wallet digitale della vittima.
