Basta un click e ti svuotano il conto | scatta l’allarme per una nuova truffa ecco il messaggio da ignorare

Una nuova truffa online spaventa gli utenti. Basta un clic per perdere tutto e svuotare il conto corrente. Le frodi si moltiplicano e vengono diffuse tramite email, SMS e messaggi su WhatsApp. La raccomandazione è di ignorare messaggi sospetti e fare attenzione a qualsiasi richiesta di dati personali o bancari. La paura cresce, soprattutto tra chi naviga spesso su internet e usa le app di messaggistica.

Continuano ad aumentare le truffe online, frodi o tentativi, che usano come canali email, sms o messaggi su WhatsApp o altre applicazioni di messaggistica. Il mondo della rete, purtroppo, offre innumerevoli possibilità ai truffatori di riuscire ad adescare quante più vittime possibili, per questo motivo è molto importante conoscere le modalità con cui questi cybercriminali provano ad abbindolare le persone, così da poter riconoscere il pericolo e riuscire a difendersi. L’ultima truffa che sembra stia “mietendo” sempre più vittime si attiva con un preciso messaggio a cui bisogna prestare molta attenzione. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Basta un click e ti svuotano il conto: scatta l’allarme per una nuova truffa, ecco il messaggio da ignorare Approfondimenti su Truffe Online La truffa dell’autostrada: basta un click e ti svuotano il conto. A cosa fare attenzione Negli ultimi giorni si sta diffondendo una nuova truffa informatica che sfrutta il nome di Autostrade per l’Italia, ingannando gli automobilisti e sottraendo dati personali e denaro con un semplice click. Basta una telefonata e ti svuotano il conto: occhio alla truffa del wallet digitale Una telefonata può essere sufficiente ai truffatori per svuotare il conto corrente collegando il wallet digitale della vittima. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Truffe Online Argomenti discussi: Biglietti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: come comprarli sul sito o sulla app, la guida passo per passo; Allori per Hoverfly: Best Luxury Helicopter Service in Italy; In 350 a carico dello Stato, ma sono persone create con l'intelligenza artificiale: maxi truffa in Puglia, sequestrati beni per 1,4 milioni; La Presentazione del Signore: luce che incontra l’attesa. Le celebrazioni a Cefalù della Candelora. Digitale Terrestre, c’è la svolta che aspettavamo da anni: pioggia di canali, basta un click dal telecomandoIl digitale terrestre è in costante evoluzione, ma sicuramente la novità recente farà felici tutti gli italiani. mistergadget.tech ChatGPT, basta un click per cancellare il lavoro di anni: il caso accende l’allarmeUsare ogni giornoChatGPT a supporto del lavoro accademico e professionale è diventato ormai normale per molti. È per tale motivazione che l’episodio che ha ... tecnoandroid.it Basta un click e ti svuotano il conto Fate attenzione alla truffa di Austrade per l'Italia. Come funziona: https://fanpa.ge/zWP6w - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.