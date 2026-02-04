ActionAid cambia strada in Africa, smontando l’immagine del bambino malato come simbolo di bisogno. L’organizzazione ha deciso di non usare più foto di bambini poveri per raccogliere fondi. Ora punta a un approccio più diretto e trasparente, senza alimentare stereotipi o rapporti di potere sbilanciati. La decisione arriva dopo decenni di utilizzo di immagini che, secondo molti, hanno rafforzato una visione pietistica e poco efficace. La nuova strategia mira a coinvolgere i donatori in modo più reale, mostrando progetti concreti e risultati tangibili, invece

Per decenni, uno dei pilastri morali e finanziari della cooperazione internazionale è stato rappresentato da una formula consolidata: la foto di un bambino, un nome, un villaggio lontano e la promessa che, attraverso una quota mensile, si potesse “cambiare una vita”. Tuttavia, le immagini di minori africani utilizzate per mobilitare le donazioni — pratica nota da anni come poverty porn — non sono affatto neutrali. Producono immaginari, rafforzano gerarchie e raccontano l’Africa come un luogo di privazione, piuttosto che come uno spazio di organizzazione sociale. Il modello del sostegno a distanza, o “sponsor a child”, ha costruito l’identità di molte grandi Ong occidentali attive in Africa, Asia e America Latina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Basta con l’immagine del povero bimbo malato: ActionAid cambia rotta in Africa e smonta un rapporto di potere

