Basta con l’immagine del povero bimbo malato | ActionAid cambia rotta in Africa e smonta un rapporto di potere
ActionAid cambia strada in Africa, smontando l’immagine del bambino malato come simbolo di bisogno. L’organizzazione ha deciso di non usare più foto di bambini poveri per raccogliere fondi. Ora punta a un approccio più diretto e trasparente, senza alimentare stereotipi o rapporti di potere sbilanciati. La decisione arriva dopo decenni di utilizzo di immagini che, secondo molti, hanno rafforzato una visione pietistica e poco efficace. La nuova strategia mira a coinvolgere i donatori in modo più reale, mostrando progetti concreti e risultati tangibili, invece
Per decenni, uno dei pilastri morali e finanziari della cooperazione internazionale è stato rappresentato da una formula consolidata: la foto di un bambino, un nome, un villaggio lontano e la promessa che, attraverso una quota mensile, si potesse “cambiare una vita”. Tuttavia, le immagini di minori africani utilizzate per mobilitare le donazioni — pratica nota da anni come poverty porn — non sono affatto neutrali. Producono immaginari, rafforzano gerarchie e raccontano l’Africa come un luogo di privazione, piuttosto che come uno spazio di organizzazione sociale. Il modello del sostegno a distanza, o “sponsor a child”, ha costruito l’identità di molte grandi Ong occidentali attive in Africa, Asia e America Latina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
