Questa sera a San Pietro in Campiano, la squadra femminile di basket dello Sports&Fun ha perso il recupero contro la Magika Castel San Pietro. La partita si è conclusa con il risultato di 44-56, lasciando le ravennati al sesto posto in classifica alla fine della stagione regolare.

Si conclude con una sconfitta la regular season dello Sports&Fun. Le ravennati perdono 44-56 il recupero in casa della Magika Castel San Pietro, chiudendo al sesto posto. Il tabellino: Guidi 3, Mouharrar 2, Porzio, De Carli, Cabiddu 4, Sangiorgi, Missiroli 4, Balducci, Camporese, Zoli 11, Moretti 2, Giunchi 18. All.: Cedrini. Per la squadra di San Pietro in Campiano (foto) ci saranno ora due gare di fase ad orologio, in casa con la Virtus Imola e a Forlì con l’Aics (1415 febbraio e primo weekend di marzo), per determinare le posizioni finali in vista del Trofeo Emilia Romagna, dove saranno coinvolte squadre fuori dai playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie C donne. San Pietro in Campiano, la serata non è Magika

Approfondimenti su Sports&Fun

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sports&Fun

Argomenti discussi: BASKET DONNE SERIE C: LBW SUPERA BRONI 58-39, ORA TESTA A TRADATE; Serie C: Vertematese corsara, Villa Guardia si butta via nel finale; Basket donne, Serie B: Vittuone che colpo, Usmate ko dopo sette vittorie; Calcio Femminile, Serie C, girone B.

Basket Serie C donne. San Pietro in Campiano, la serata non è MagikaSi conclude con una sconfitta la regular season dello Sports&Fun. Le ravennati perdono 44-56 il recupero in casa della ... msn.com

BASKET DONNE SERIE C: LBW SUPERA BRONI 58-39, ORA TESTA A TRADATELECCO – Quarta vittoria consecutiva per la LBW, che supera con autorità anche le giovani della Broni Academy, mantenendo la vetta della classifica. Le lecchesi interpretano la gara nel modo migliore f ... lecconews.news

Settimo San Pietro, adesione del Comune al progetto “Promemoria Auschwitz” x.com

Cattedrale di san Pietro (XII sec.), Exeter, UK - facebook.com facebook