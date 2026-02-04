Basket in carrozzina che emozioni Una palla a due che ferma il tempo Padre e figlio uno di fronte all’altro

Questa mattina si è vissuto un momento che resterà nella memoria. Padre e figlio si sono affrontati in campo, uno di fronte all’altro, in una partita di basket in carrozzina. La palla a due ha fermato il tempo e ha regalato un’immagine forte, diventata virale sui social di Chiamarsi Minors. Un gesto che ha emozionato chi ha visto la scena, mostrando ancora una volta quanto lo sport possa unire e superare ogni barriera.

Quella palla a due ha generato una foto iconica, salita sul proscenio nazionale anche grazie ai social di Chiamarsi Minors. Wolf Pistoia – NTS Riviera Basket Rimini, valevole per il campionato di Serie B di basket in carrozzina, è stata anche la sfida tra i due Giustino, Gennaro e Kevin, padre e figlio, il primo nelle fila dei toscani e il secondo coi riminesi. Insieme, a guardarsi negli occhi prima dell'inizio della partita. "Non me l'aspettavo o, meglio, non lo sapevo – dichiara Kevin Giustino –. Io mi son presentato come sempre per la palla a due e Pistoia ha mandato mio padre, forse per la mancanza di lunghi o per qualsiasi altro motivo.

