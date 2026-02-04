Questa sera l’EA7 Emporio Armani Milano torna a vincere in casa battendo il Baskonia con un netto 109-89. I padroni di casa hanno messo subito le cose in chiaro, dominando il match dall’inizio alla fine. La squadra di coach Messina si è sbloccata dopo alcune giornate difficili, mostrando solidità e concentrazione. I tifosi milanesi possono sorridere di nuovo, mentre i baschi devono ripartire subito per cercare di rimettersi in carreggiata.

Milano, 3 febbraio 2026 – Ritorna a sorridere l’EA7 Emporio Armani Milano che travolge a domicilio il Baskonia per 109-89 nella ventiseiesima giornata di stagione regolare di Eurolega. Un successo che consente alla compagine lombarda di tenere accese le chance di play-in e di riconquistare fiducia e morale dopo il passo falso con Brescia nello scorso fine settimana. Trascinatore della serata è stato Devin Booker autore di 21 punti conditi da un 79 al tiro da due ed un prezioso 22 da oltre l’arco. Una statistica, quest’ultima, che ha premiato i padroni di casa col 58%. Un dato difficilmente pareggiabile per la rivale spagnola che ha dovuto alzare bandiera bianca dopo poco più di trenta minuti di gioco a causa di un break di 22-7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Eurolega: riscatto Milano, travolto il Baskonia

Approfondimenti su Milano Baskonia

Questa sera all’Allianz Cloud di Milano si gioca la partita tra Olimpia Milano e Baskonia, valida per la ventiseiesima giornata dell’Eurolega 2025-2026.

Ultime notizie su Milano Baskonia

