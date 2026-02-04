Basket B Interregionale dopo il turno di riposo il ritorno in campo L’Olimpia Castello si è ricaricata | domenica l’esame con Padova

L’Olimpia Castello torna in campo dopo il turno di riposo e si prepara alla partita di domenica contro la Virtus Padova. La squadra di coach Marco Carretto ha ripreso gli allenamenti con l’obiettivo di affrontare al meglio l’appuntamento casalingo alle 18,30 al PalaFerrari. La Virtus Padova, ottava in classifica, arriva da una sconfitta esterna contro Reggio Emilia e vuole vincere per migliorare la propria posizione.

Dopo avere tirato il fiato nel suo turno di riposo dell’ultima giornata di B Interregionale, l’ Olimpia Castello di coach Marco Carretto è tornata al lavoro in vista della sfida casalinga di domenica pomeriggio: alle 18,30 al PalaFerrari arriverà infatti la Virtus Padova, ottava della classe e reduce dal ko esterno sulle doghe di Reggio Emilia. Per i castellani, che navigano all’ultimo posto della Division A a -2 da Carrè, un banco di prova importante per dare un’accelerata in vista del rush finale della stagione e dopo il cambio di panchina che sembra aver portato nuova linfa. Certamente le tre sconfitte consecutive dei nerazzurri di viale Terme, arrivate dopo l’esordio vincente di Carretto contro Trieste, vanno in controtendenza con quanto detto, ma complessivamente i segnali sono positivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket B Interregionale, dopo il turno di riposo il ritorno in campo. L’Olimpia Castello si è ricaricata: domenica l’esame con Padova Approfondimenti su Olimpia Castello Basket B Interregionale. L’Olimpia Castello perde anche il derby contro Ozzano Nel match di basket interregionale, l’Olimpia Castello subisce una sconfitta nel derby contro Ozzano, con il punteggio di 78-95. Verso il ritorno in campo di domenica prossima. A Padova un tabù da sfatare. Prima dell’anno spesso indigesta Il Modena si prepara alla sfida di domenica a Padova, un’occasione per invertire un trend negativo che dura dal ritorno in Serie B nel 2022. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Olimpia Castello Argomenti discussi: Basket Serie B Interregionale: La Vismederi vince in rimonta dopo un overtime al PalaFilarete contro l'Olimpia Legnaia; Basket, B Interregionale: Iseo rialza la testa e batte Trieste; Pallacanestro Serie B interregionale - Il Gulliver Derthona torna alla vittoria: battuta in casa Oleggio; BASKET SERIE B INTERREGIONALE. Basket serie B interregionale. Mens Sana, Jokic analizza la vittoria: Con un’energia simile tutta la squadra gioca meglioDopo il largo successo sul College Basket Borgomanero davanti a un pubblico caloroso e festante, la Note di Siena ... msn.com Basket B Interregionale, Virtus Siena a San Miniato a caccia di due puntiC’è la difficile trasferta di San Miniato ad attendere la Stosa Virtus Siena in questo weekend. Domani, infatti, i rossoblu scenderanno in campo alle 18 ospiti dell’Etrusca per la terza giornata di ri ... radiosienatv.it Olimpia Castello, sconfitta contro Romano Basket x.com OLIMPIA CASTELLO-ROMANO BASKET 68-79 PHOTOGALLERY: https://www.olimpiabasketcastello.it/bwg_gallery/olimpia-castello-romano-68-79/bwg-preview-type=thumbnails Silvano Odorici - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.