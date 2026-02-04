Bankitalia il tasso di frodi sui pagamenti resta contenuto

Nel primo semestre dello scorso anno, il numero di frodi sui principali strumenti di pagamento in Italia è rimasto basso. Bankitalia conferma che i casi di truffa sono stati contenuti e non ci sono aumenti significativi. La situazione resta sotto controllo, senza grandi variazioni rispetto agli anni precedenti.

Roma, 4 feb. (askanews) – E' rimasto complessivamente contenuto, nel primo semestre dello scorso anno, il tasso di frodi sui principali strumenti di pagamento in Italia. Lo riporta la Banca d'Italia, nel suo ultimo aggiornamento semestrale del Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente in Italia. Il tasso di frode – calcolato come rapporto tra valore delle operazioni fraudolente e ammontare complessivo delle operazioni di pagamento – è risultato pari a 3 euro ogni 100.000 euro transati (0,003% in valore). Permangono tuttavia differenze rilevanti tra i diversi strumenti di pagamento. Il tasso di frode risulta stabile su base annua per carte di pagamento (18 euro ogni 100.

