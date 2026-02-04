Bandi per comitati di quartiere | scadenza 16 febbraio tensioni fra ambizioni e politiche locali

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 17:48, l’assessora Maria Gabriella Margiotta ha fatto un appello diretto ai cittadini: “La partecipazione civile è essenziale”. Intanto, si avvicina la scadenza per i bandi destinati a formare i nuovi comitati di quartiere, fissata per il 16 febbraio. Tra le speranze di coinvolgimento e le tensioni politiche che circolano, alcuni cittadini manifestano insoddisfazione, mentre altri cercano di far sentire la propria voce per rappresentare meglio le esigenze del territorio. La

**Comitati di quartiere: il 16 febbraio scade il bando, tra ambizioni e tensioni politiche** Mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 17:48, l’assessora Maria Gabriella Margiotta ha lanciato un appello urgente al territorio: «La partecipazione civile è essenziale». Ecco il messaggio che si è diffuso in tutta Lecce, in vista del termine del bando per la formazione dei comitati di quartiere. Il 16 febbraio, entro le ore 12, è la data limite per presentare candidature. Si tratta dell’ultima occasione per i residenti di eleggere i propri rappresentanti nei comitati, che andranno a coprire l’intero territorio comunale: dal Centro storico alle Marine, passando per le aree di Mazzini, Santa Rosa, l’area della Ferrovia e i borghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Domani scade il termine per presentare le candidature all’Albo dei comitati di quartiere a Lecce.

