Bambini delle scuole primarie diventano attori della sostenibilità con progetti per risparmiare energia a scuola

I bambini delle scuole primarie di Riccione si mettono in gioco per risparmiare energia. Sono loro i protagonisti di nuovi progetti che coinvolgono le classi, con l’obiettivo di insegnare ai più piccoli l’importanza di risparmiare e usare meglio le risorse. In diverse scuole della zona, i piccoli studenti stanno partecipando a iniziative pratiche, come spegnere le luci quando non servono o usare meno l’aria condizionata. I docenti spiegano che si tratta di un modo semplice per coinvolgere le famiglie e far capire ai bambini che anche piccoli gesti

Nel cuore della Riviera Romagnola, tra le strade animate di Riccione e i muri ancora caldi delle scuole che hanno visto crescere generazioni di bambini, qualcosa di nuovo sta nascendo. Non è un nuovo edificio, né un’innovazione tecnologica di grandi dimensioni. È qualcosa di più silenzioso, ma forse più potente: una generazione di piccoli guardiani dell’energia, impegnati a cambiare il futuro, una lampadina alla volta. A partire dal mese di febbraio 2026, cinque classi di scuole primarie della città – la VA della scuola A. Brandi e le classi VA, VB, VC, VE della scuola Fontanelle – hanno preso in mano il futuro del loro ambiente scolastico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

In classe con Bioenerys è una piattaforma gratuita pensata per i docenti delle scuole primarie, che favorisce l’apprendimento delle energie rinnovabili e delle discipline STEM.

