Bagnini accettano i criteri regionali | bandi entro fine febbraio

I bagnini della zona hanno deciso di accettare i nuovi criteri regionali e si preparano a presentare i bandi entro la fine di febbraio. Dopo settimane di tensione e incontri, ieri mattina si è conclusa una riunione che potrebbe cambiare le carte in tavola per l’estate sulla spiaggia romagnola.

A Rimini, sotto un cielo grigio che prometteva pioggia ma non la regalava, si è chiusa ieri mattina una riunione che potrebbe segnare un punto di svolta per il futuro del litorale romagnolo. I rappresentanti delle cooperative balneari, tra cui quelle dei Lidi estensi, di Cattolica e del centro storico riminese, hanno incontrato Paola Bissi, dirigente del settore Turismo della Regione Emilia-Romagna, per discutere i criteri che dovranno guidare i bandi di assegnazione delle concessioni demaniali. Il messaggio è chiaro: entro la fine di febbraio, entro il 28, si dovrà avere un documento definitivo, un quadro normativo condiviso che dia certezza a chi da anni gestisce stabilimenti balneari con il cuore e con il sudore.

