Durante i test collettivi a Sepang, Bagnaia si mostra fiducioso. Dopo aver lavorato con la Desmosedici, il pilota italiano dice di sentirsi bene in vista delle prossime gare. I primi riscontri sono promettenti e lui si aspetta di migliorare ancora nei giorni a venire.

In Sepang, durante i test collettivi della MotoGP, l’attenzione è rivolta al progresso di Bagnaia con la Desmosedici. Le condizioni meteorologiche hanno inciso sull’andamento delle prove, ma l’impegno resta concentrato sull’assetto, sul feeling con l’anteriore e sul potenziale del pacchetto Ducati, con una lettura chiara dei passi da compiere nelle prossime sessioni. Bagnaia ha chiuso la prima giornata in una posizione di rilievo, registrando un tempo di 1'57"302 in configurazione da gara. La pioggia ha impedito il completamento di uno dei due time attack previsti, ma il riferimento rimane significativo per valutare la competitività della moto in assetto di gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bagnaia: "Tempi promettenti in assetto gara, fiducia nei test in corso

Il primo giorno di test a Sepang è cominciato con Marc Marquez che si è subito distinto.

