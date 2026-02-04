Le aziende tecnologiche stanno ricevendo richieste dal dipartimento della Homeland Security per condividere dati sui loro utenti. Secondo fonti recenti, l’agenzia ha inviato avvisi amministrativi alle imprese del settore, chiedendo informazioni su chi critica l’amministrazione Trump e su segnalazioni legate alle operazioni dell’Ice. La decisione ha sollevato preoccupazioni sulla privacy e sulla libertà di espressione online.

fonti recenti indicano che la department of homeland security ha impiegato avvisi amministrativi per richiedere dati utenti alle aziende tecnologiche, concentrandosi su critici dell’amministrazione trump e su segnalazioni legate alle operazioni dell’ice. le richieste si è osservato non siano assunte mediante procedimenti giudiziari e, in diversi casi, sono state ritirate dopo interventi legali. alcune aziende hanno dichiarato di contestare richieste inopportune, sollevando un dibattito sul confine tra libertà di espressione e sorveglianza governativa. il quadro emerge da segnalazioni citate da techcrunch e altre fonti, corroborate da successive analisi di stampa. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Aziende tech sotto pressione per condividere dati sui critici di trump secondo i rapporti

