Aziende bergamasche collaborano per sviluppare tecnologie silenziose nel settore aerospaziale

Alle 9 del mattino del 4 febbraio 2026, a Pradalunga, in provincia di Bergamo, si è svolta una giornata importante per il settore aerospaziale. Alcune aziende locali hanno annunciato di aver avviato una collaborazione per sviluppare tecnologie silenziose destinate all’industria aeronautica. Una mossa che potrebbe cambiare il modo di progettare i motori e ridurre l’inquinamento acustico delle future navi spaziali. La notizia ha già fatto parlare gli addetti ai lavori e apre nuove prospettive per il settore.

A Pradalunga, in provincia di Bergamo, alle 9 del mattino del 4 febbraio 2026, si è consumata una piccola rivoluzione industriale. Non con un corteo di operai o un'inaugurazione a suon di trombe, ma con un semplice documento firmato in un ufficio dallo sguardo limpido e il progetto ambizioso di rendere il mondo più silenzioso. Eutron, azienda specializzata in tecnologie avanzate per il controllo acustico e parte del Gruppo Vandewiele, ha siglato un accordo strategico con Sonexos, startup svizzera nata da una ricerca di frontiera al Politecnico di Zurigo. L'obiettivo? Portare sul mercato globale una nuova generazione di sistemi attivi per la riduzione del rumore a bassa frequenza, un problema ancora oggi inspiegabilmente trascurato in settori chiave come l'aerospaziale, l'automotive e l'edilizia intelligente.

