Avvicendamenti in giunta dopo il caso mensa | Guidano firma il rimpasto

A Taurisano, il sindaco Luigi Guidano ha deciso di cambiare volto alla giunta comunale. Dopo le tensioni legate al caso mensa e le proteste degli ultimi mesi, ha annunciato un rimpasto. L’assessora Valeria Carolì si è dimessa a ottobre, e ora Guidano ha deciso di rivedere gli incarichi per cercare di ristabilire un clima più stabile. La nuova composizione dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni.

TAURISANO – Tempo di avvicendamenti e di rimpasto in giunta a Taurisano, dopo il caso mensa e le tensioni degli scorsi mesi che hanno portato, a ottobre, al passo indietro dell’assessora ai Lavori pubblici, Valeria Carolì, il sindaco Luigi Guidano ha provveduto a ridisegnare gli equilibri.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Taurisano Giunta Il rimpasto di giunta slitta a dopo il Bilancio Il rimpasto di giunta è stato rinviato a dopo l'approvazione del Bilancio, con l'incontro tra il sindaco e i segretari di maggioranza che è stato annullato. Sicurezza in città, cosa cambia (e cosa no) dopo il rimpasto di giunta deciso da Sala: ecco i nomi nuovi Dopo il rimpasto di giunta annunciato da Sala a Milano, si delineano i cambiamenti e le continuità nelle strategie di sicurezza cittadina. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Taurisano Giunta Argomenti discussi: Castel Frentano, deleghe rimodulate dopo la crisi in giunta. L'opposizione: Un regolamento di conti; Rimpasto in giunta a Vibo, il M5S blinda l'assessore Santoro: Innovazione digitale, avanti così. Avvicendamenti in giunta dopo il caso mensa: Guidano firma il rimpastoA Taurisano il sindaco provvede a nominare l’esecutivo dopo il passo indietro dell’assessora Carolì che ha lasciato dopo l’inchiesta che ha coinvolto La Fenice: subentra Bleve, Preite assume la dele ... lecceprima.it Le voci su possibili avvicendamenti in giunta vengono sconfessate. Luisa Santoro continuerà a guidare l’Innovazione digitale - facebook.com facebook Cambio in Giunta a Boscoreale: nominata Maria Giuseppa D'Aquino. Subentra a Liberata Miccio, avvicendamento di Progetto per Boscoreale #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.