Avs dalla festa al Leoncavallo al plauso ai No-Tav all’assurda teoria su Askatasuna | le affinità col mondo antagonista

La presenza di alcuni esponenti di Avs, tra cui Marco Grimaldi, durante il corteo ha acceso le polemiche. La giornata si è aperta con la festa al Leoncavallo, ma poi si è spostata sui temi più caldi, come il sostegno ai No-Tav e le teorie su Askatasuna. Grimaldi, già noto per aver partecipato a manifestazioni simili, ha attirato le critiche di chi lo accusa di avvicinare il movimento alle posizioni antagoniste. La tensione resta alta, e le discussioni non si placano.

Molte polemiche si sono concentrate sulla presenza in corteo di esponenti del M5s e, soprattutto, di Avs: in particolare del vicecapogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi, non nuovo a manifestazioni di questo tipo. Hanno fatto scalpore le sue parole a Repubblica all'indomani degli scontri e del selvaggio pestaggio dell'agente. H a condannato la violenza. Anche con disgusto. Ma con tanti ma, troppi "però". Non solo lui, tutta Alleanza Verdi e Sinistra, Bonelli e Fratoianni in primis. Tanti di quei "ma" se che alla fine se uno legge le sue dichiarazioni non può che pensare una sola cosa: la colpa è del governo Meloni.

