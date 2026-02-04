Automobilista multato a Imperia per aver superato limite di velocità di 0,08 km h

Un automobilista di Imperia è stato multato per aver superato il limite di velocità di appena 0,08 kmh. La polizia ha fermato l’auto e ha deciso di applicare una sanzione, anche se il superamento è talmente minimo da sembrare quasi irrilevante. L’uomo si è trovato a dover pagare una multa per un’inezia che, in teoria, potrebbe essere considerata trascurabile.

Un automobilista di Imperia è stato multato per aver superato il limite di velocità di appena 0,08 chilometri orari, un margine così esiguo da sembrare quasi impossibile da rilevare. L'infrazione è avvenuta il 3 febbraio 2026, intorno alle 15.30, in via Nazionale, una strada principale che attraversa il centro della città, vicino al civico 145, in una zona dove il limite è fissato a 50 chilometri orari. Il conducente, identificato come D.S., ha ricevuto un verbale da parte della Polizia Locale di Imperia per una velocità registrata di 50,08 kmh. La differenza, apparentemente insignificante, è stata rilevata da un rilevatore di velocità a bordo strada, probabilmente un sistema a onde millimetriche o un radar a impulsi, tecnologie sempre più diffuse e precise nel controllo del traffico urbano.

