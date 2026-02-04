Auto di un medico rubata sotto gli occhi durante il turno di notte | sindaco chiede più forze dell’or

Un’auto di un medico di turno a Zapponeta è stata rubata mentre lui era ancora in servizio durante la notte. La scena si è svolta davanti agli occhi del professionista, che ha visto il ladro portarsi via il veicolo senza riuscire a fare nulla. Il sindaco del paese chiede ora più forze dell’ordine per evitare che episodi simili si ripetano.

Un’auto è stata rubata sotto gli occhi di un medico di guardia in servizio notturno a Zapponeta, nel Foggiano. L’episodio, avvenuto nella serata del 2 febbraio 2026, ha scosso la comunità locale e ha innescato un acceso dibattito sulle condizioni di sicurezza nei piccoli centri d’Italia. Il dottore, Giuseppe Salvemini, era impegnato in un turno di emergenza all’interno del poliambulatorio comunale quando ha assistito, impotente, al furto della sua vettura, parcheggiata in un’area recintata e sorvegliata da sistemi di videosorveglianza. Nonostante la presenza di telecamere e il controllo del perimetro, l’auto è stata portata via in meno di dieci minuti, con il medico costretto a barricarsi all’interno dell’edificio per proteggersi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il sindaco di Zapponeta, Vincenzo Riontino, si infuria dopo il furto dell’auto del medico di guardia Giuseppe Salvemini.

