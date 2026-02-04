Auto ariete contro la farmacia | la banda fugge con l' incasso

Questa notte, una banda ha assaltato una farmacia a Terracina. L’auto usata per la fuga è finita contro la vetrina del negozio, facendo scattare l’allarme. I ladri sono scappati con l’incasso e sono scomparsi prima che arrivassero le forze dell’ordine. La scoperta del colpo è avvenuta solo la mattina seguente, quando una pattuglia dei carabinieri ha passato il controllo del territorio e si è imbattuta nella scena.

Un furto è stato consumato all'interno di una farmacia di Terracina nella notte di martedì. La scoperta è avvenuto solo nella mattinata di ieri, 3 febbraio, quando una pattuglia dei carabinieri dell'aliquota radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio, è transitata davanti.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Terracina Furto Rubano auto e la utilizzano come 'ariete' per svaligiare la farmacia Nella frazione Caturano di Macerata Campania, si è verificato un furto presso la farmacia Iodice, in via Albana. Un'auto come ariete per compiere la spaccata: furto da 4mila euro in una farmacia di Grugliasco Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Terracina Furto Argomenti discussi: Furti in due gioiellerie, ai Gigli auto usata come ariete per sfondare l'ingresso; Tentato raid in banca all'alba a Pozzuoli: auto come ariete contro l'ATM, malviventi in fuga -; Torre del Greco, raid alla Bcp: assalto al bancomat con un’auto-ariete; Ruba un'auto, poi la usa come ariete per sfondare il cancello di una casa di riposo: prende i tablet e scappa. Pozzuoli, blitz all’alba all’Unicredit: auto contro la filiale, fallito l’assalto al BancomatPozzuoli– Un assalto finito nel nulla all’alba di oggi a Pozzuoli. Poco prima delle 4, un’auto, probabilmente rubata e utilizzata come ariete, è stata ... cronachedellacampania.it Torre del Greco, sfondano la banca con un’auto per rubare il bancomat: il colpo è fallitoUn’auto usata come ariete per sfondare la vetrata di una banca e rubare il bancomat: un copione già scritto che stanotte si è ripetuto a Torre del Greco, senza successo per i ladri. Lanciano un’auto c ... msn.com Spaccata nella ditta Tomarchio: ladri fuggono con i dolci Misterbianco: usata auto-ariete... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Furti in due gioiellerie, ai Gigli auto usata come ariete per sfondare l'ingresso x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.