Auto a tutta velocità si capovolge e travolge addetto dell' Asia | è grave GALLERY

Un uomo che lavorava per l’Asia è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto la notte scorsa in via Ponte dei Granili. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto a tutta velocità si è capovolta e ha travolto l’addetto, che stava svolgendo il suo turno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie. La polizia sta cercando di chiarire le cause dello scontro.

