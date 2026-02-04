Aumento Tari a Livorno | famiglie costrette a pagare 40 euro in più rispetto all’anno scorso analisi dei dati

Le famiglie di Livorno si preparano a pagare più cara la tassa sui rifiuti. Nel 2025, la spesa media per una famiglia di quattro persone in un appartamento di 80 metri quadrati è salita di circa 40 euro rispetto all’anno scorso, arrivando a 435 euro all’anno. La situazione mette in difficoltà molte famiglie che già faticano a far quadrare i conti.

A Livorno, le famiglie hanno pagato in media 40 euro in più per la Tari nel 2025 rispetto all’anno precedente, con una spesa media annuale di 435 euro per un nucleo di quattro persone in un’abitazione di 80 metri quadrati. L’aumento, rilevato da uno studio condotto dalla Uil di Pisa, è il risultato di un’accelerazione del costo nel corso dell’ultimo anno, dopo un periodo di stabilità tra il 2021 e il 2024, quando la tassa era rimasta ferma a 396 euro. Il dato mette Livorno tra le città toscane con le tariffe più elevate, al secondo posto dopo Pisa, dove il costo medio annuo ha raggiunto i 650 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Le bollette della Tari sono alle stelle.

Secondo la Cidec Sicilia, i saldi estivi prevedono una spesa media di circa 200 euro per famiglia, quasi 40 euro in più rispetto allo scorso anno.

