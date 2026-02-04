Audero | pm chiede domiciliari a causa dell’ultra interista secondo il petardo del gruppo

Durante la partita tra Cremonese e Inter, Emil Audero è stato colpito da un petardo lanciato da un giovane ultras interista. La polizia ha arrestato il ragazzo, che avrebbe agito per motivi legati alla sua fede calcistica. Ora il pm ha chiesto i domiciliari per il giovane, accusato di aver messo in pericolo l’incolumità del portiere.

Un giovane ultra interista, accusato di aver lanciato un petardo che ha colpito il portiere Emil Audero durante la partita tra Cremonese e Inter, è stato arrestato. La Procura di Milano ha chiesto i domiciliari per l'individuo, che non ha precedenti penali, e che è stato identificato tramite le immagini delle telecamere di sicurezza. La richiesta andrà a valutare l'arresto e la custodia cautelare in forma domiciliare, in attesa dell'udienza di convalida. Il 1° febbraio 2026, nel corso della partita tra Cremonese e Inter, all'interno della quale si è verificato lo stordimento del portiere della Cremonese, Emil Audero, un giovane ultra interista di soli 19 anni fu colpito con un petardo lanciato dal settore dei tifosi ospiti.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un ultrà del gruppo Viking ha lanciato un petardo contro il portiere dell’Inter, Audero.

Durante la partita Cremonese-Inter, un petardo è stato lanciato contro il portiere Audero.

