attila junior mai pensato di stare in testa

Attila Junior sorprende tutti e si prende il primo posto in classifica. Dopo una prestazione convincente, il giocatore dichiara di non aver mai immaginato di essere in testa alla graduatoria. La squadra vive un momento speciale e non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto.

"Abbiamo fatto una prestazione super e adesso viviamo una situazione bellissima. Noi speravamo di essere protagonisti in stagione, ma non pensavamo di trovarci oggi in testa alla classifica". Piero Coen, allenatore dell’ Attila Junior Basket di Porto Recanati, si gode il netto il successo 92-58 contro Amatori Pescara, nella 18ª giornata del campionato di serie B Interregionale. Con questo successo i portorecanatesi hanno conquistato la vetta solitaria della classifica, a 26 punti. Inseguono, a 24 punti, Recanati e Civitanova. In città c’è sempre più entusiasmo per i risultati e per le belle prestazioni della formazione portorecanatese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

