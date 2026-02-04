Attacco hacker alla Sapienza cosa cambia per esami tasse e lauree Domande e risposte

L’università La Sapienza di Roma ha annunciato che l’attacco hacker ha causato disagi nelle attività di esame, tasse e lauree. L’ateneo ha lavorato insieme alle istituzioni e alle strutture interne per gestire l’emergenza. Alcuni servizi online sono ancora temporaneamente inaccessibili, e gli studenti si chiedono come riprenderanno le pratiche sospese. La situazione resta sotto monitoraggio, con l’attenzione puntata sulla sicurezza dei dati e sulla ripresa normale delle attività.

Roma, 4 febbrIo 2026 – Sapienza comunica un nuovo aggiornamento sull’attacco informatico. L’Ateneo riferisce di una gestione “unitaria e coordinata” dell’emergenza, in raccordo con le istituzioni coinvolte e con il coinvolgimento delle strutture didattiche e amministrative, oltre alle rappresentanze studentesche negli organi di governo. Domande e risposte: cosa sapere. Esami e prenotazioni Le prove d’esame si svolgono oppure vengono sospese? Le prove d’esame, secondo quanto comunicato dall’Ateneo, si svolgono regolarmente. Ho già prenotato l’esame su Infostud: cosa succede? Chi ha già effettuato la prenotazione sosterrà la prova.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Sapienza Attacco Attacco hacker all'università La Sapienza di Roma: sito e sistemi bloccati, ma l’Ateneo garantisce gli esami Questa mattina l’università La Sapienza di Roma ha subito un attacco hacker. Attacco hacker alla Sapienza, siti e servizi online ancora bloccati: "Prosegue l'attività didattica" Ancora bloccati i sistemi informatici della Sapienza di Roma. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sapienza Attacco Argomenti discussi: Attacco hacker alla Sapienza: sito e sistemi interni bloccati. Ma la didattica prosegue; Attacco hacker alla Sapienza, stop ai sistemi di rete: interviene l’Agenzia per la cybersicurezza; Sapienza Università di Roma sotto attacco ransomware, sistemi IT bloccati. Gli esami non possono essere verbalizzati; Attacco hacker all'Università Sapienza di Roma, cos'è successo. Attacco hacker alla Sapienza, ancora bloccati siti e servizi onlineSarebbe un attacco ransomware, anche se non risultano richieste di riscatto. Alto il numero dei servizi compromessi, ci vorrà tempo per ripristinarli ... rainews.it La Sapienza, attacco hacker all'università: bloccati sito e servizi digitaliL'ateneo romano blocca esami, pagamenti e prenotazioni in seguito a un attacco informatico: gli studenti nel caos ... wired.it Sapienza, il ricatto degli hacker filo russi all'università: l'ultimatum di 72 ore per pagare per liberare i dati criptati x.com Attacco hacker agli Uffizi, nella notte tra sabato e domenica, nelle stesse ore in cui veniva colpita anche l’Università La Sapienza di Roma. Il server amministrativo di uno dei più grandi musei al mondo è stato colpito dal virus mentre non è stato attaccato il sito i - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.