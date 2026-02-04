Attacco hacker alla Sapienza cosa cambia per esami tasse e lauree Domande e risposte

L’università La Sapienza di Roma ha annunciato che l’attacco hacker ha causato disagi nelle attività di esame, tasse e lauree. L’ateneo ha lavorato insieme alle istituzioni e alle strutture interne per gestire l’emergenza. Alcuni servizi online sono ancora temporaneamente inaccessibili, e gli studenti si chiedono come riprenderanno le pratiche sospese. La situazione resta sotto monitoraggio, con l’attenzione puntata sulla sicurezza dei dati e sulla ripresa normale delle attività.

Roma, 4 febbrIo 2026 – Sapienza comunica un nuovo aggiornamento sull’attacco informatico. L’Ateneo riferisce di una gestione “unitaria e coordinata” dell’emergenza, in raccordo con le istituzioni coinvolte e con il coinvolgimento delle strutture didattiche e amministrative, oltre alle rappresentanze studentesche negli organi di governo. Domande e risposte: cosa sapere. Esami e prenotazioni Le prove d’esame si svolgono oppure vengono sospese? Le prove d’esame, secondo quanto comunicato dall’Ateneo, si svolgono regolarmente. Ho già prenotato l’esame su Infostud: cosa succede? Chi ha già effettuato la prenotazione sosterrà la prova.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

